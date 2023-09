Ação que prendeu suspeito de crime no ES deixa uma criança ferida

Uma criança, de 11 anos, foi baleada e uma viatura da Polícia Militar teve os vidros quebrados durante a ação que prendeu, na última sexta-feira (1), o suspeito de ter executado os três adolescentes que estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto no município de Sooretama.

De acordo com informações do secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Cel. Ramalho, os adolescentes foram mortos porque moravam em uma localidade que pertence a um grupo rival.

“A Polícia Militar localiza esse criminoso. E esse indivíduo não aceita ordem de prisão, ele troca tiros com a Polícia Militar. Como vocês podem ver na cena, eles quebram o vidro da viatura com o disparo que ele realiza”, explicou.

A criança, que foi atingida com um tiro no braço, foi socorrida e segue fora de perigo.

O caso do desaparecimento dos três adolescentes de Sooretama teve uma grande repercussão e mobilizou diversos órgãos das forças de segurança e inteligência do Espírito Santo. Confira a cronologia dos fatos: