Agricultores de Alegre podem receber até R$ 12 mil por serviços ambientais  

Produtores rurais de Alegre têm, entre os dias 18 de setembro e 13 de outubro, a oportunidade de apresentarem projetos de sustentabilidade ambiental e ganharem incentivo em dinheiro com valores que variam entre R$ 2 mil e R$ 12 mil.

O Programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e vai contemplar 38 projetos, com um investimento de R$220 mil.

O programa consiste no credenciamento, seleção e aprovação de projetos de propriedades rurais com potencial para receber compensação financeira pela prestação de serviços ambientais.

De acordo com o edital, são quatro as modalidades de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA): Conservação, recuperação, produtiva e instalação de caixas de abelha.

Segundo a Secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento SustentávelGraziela da Silva Ferreira, o objetivo é recompensar iniciativas de recuperação ou conservação de Áreas de Preservação Permanente (APP), assim como a recuperação de remanescentes de vegetação nativa.

“O Programa remunera produtores que contribuem para a diminuição da erosão e para o aumento da infiltração de água. As ações implementadas incluem o reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP) em topo de morro e recuperação de nascentes. Essas ações visam, sobretudo, favorecer a infiltração de água e a consequente recarga do lençol freático, evitando também que a água da chuva se transforme em escoamento superficial, maior causador de erosão e assoreamento de corpos d’água em ambientes rurais”, explicou.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Uma comissão julgadora vai avaliar as propostas entre os dias 16 e 20 de outubro.

Os contratos serão formalizados até o dia 10 de novembro e a premiação será no dia 13.

Confira os detalhes e tire as dúvida clicando AQUI.

