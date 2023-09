Ainda dá tempo de aproveitar as oportunidades do Mutirão de Negociação de Dívidas

O 10º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon de Cachoeiro segue até esta sexta-feira (29) na 17ª Feira de Negócios e Agroturismo com muitos oportunidades os cidadãos que se encontram endividados.

No Parque de Exposição do Aeroporto, o órgão defesa do consumidor do município preparou um espaço para atender aqueles que buscam por uma oportunidade para quitar suas dívidas com condições especiais.

Doze empresas estão presentes na ação, incluindo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Banestes, Bradesco, Claro, Vivo, BRK, EDP, Dacasa, Crefisa e Oi.

A cada dia, serão distribuídas 500 senhas de atendimento para titulares de dívidas com as empresas acima listadas. Desse montante, 15% são reservadas aos públicos com direito a atendimento preferencial. Para participar, será preciso apresentar CPF e Carteira de Identidade, uma vez que não serão admitidas negociações com terceiros.

Presente no primeiro dia do mutirão, Elizângela Ferreira conseguiu um desconto de quase 94% no valor de uma dívida bancária. “Estava esperando muito por esse momento, vale muito a pena aproveitar essa chance”, afirmou.

“Nossas equipes estão a postos, prontas para atender e orientar os cidadãos que desejarem renegociar suas dívidas”, destaca o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Luiz Guimarães de Oliveira.

A ação marca o 33º aniversário do Código de Defesa do Consumidor (CDC), comemorado no dia 11 de setembro, e é realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Além da negociação, os consumidores também poderão consultar a situação do CPF.

Conscientização para consumo consciente

O Procon realiza, durante todo o ano, um trabalho de orientação sobre o consumo consciente com os cidadãos, uma vez que não basta apenas saldar as dívidas: é preciso preservar o crédito e utilizá-lo com sabedoria. Esse trabalho foi intensificado com a criação do Núcleo de Combate ao Superendividamento, que realiza trabalhos diferenciados de negociação e acompanhamento.

Saldo

Nos dois primeiros dias, foram negociados um total de 218 contratos em 685 senhas distribuidas o que gerou uma economia para os consumidores que estiveram presentes de R$ 276.590,77. No dia 27, duas dívidas foram perdoadas e os negocios chegaram a serem negociados a 98,61% enquanto que no dia 28, esse número chegou a 85%.

