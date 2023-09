Cachoeiro: inscrições abertas para a oficina de desenho com o ilustrador Zé Ricardo

O ilustrador José Ricardo Machado, de Cachoeiro de Itapemirim, anuncia a abertura de inscrições para a sua oficina de desenho, que acontecerá no próximo dia 23 de setembro na Casa Carmô, no bairro Independência.

José Ricardo Machado é reconhecido por suas habilidades como ilustrador, passando por diversos estilos e técnicas. Agora, ele está compartilhando seu talento e conhecimento por meio da oficina, que promete ser uma oportunidade única para aspirantes a artistas e entusiastas das artes. Além disso, o curso oferecerá aos participantes a chance de aprender com um mestre da ilustração. As aulas podem ser para adultos ou crianças.

As inscrições já estão abertas ao público e têm o custo de R$ 65, que não inclui o material necessário para a oficina. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99982-1009 para obter mais informações e garantir sua vaga.

A oficina terá lugar na Casa Carmô, situada na rua Prefeito Seabra Muniz, 31, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim.

Inscrições: R$ 65 (material não incluso)

Quando: 23 de setembro (sábado)

Contato: 28 99982 1009 (clique aqui e fale no WhatsApp)

Professor: José Ricardo Machado (@zeilustra)

Localização: Rua Prefeito Seabra Muniz, 31 – Independência – Cachoeiro de Itapemirim

