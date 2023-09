Concorra ao Bolsão do Ensino Médio em uma das melhores escolas de Cachoeiro

Em busca de uma educação de excelência e aprimoramento pessoal, diversos estudantes já estão se preparando para participar do Bolsão CIAC 2024 – Ensino Médio. Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam investir em seu futuro acadêmico e profissional, colocando o aprendizado como prioridade máxima em suas vidas.

Ao optar por fazer parte do Bolsão CIAC 2024, os candidatos demonstram o compromisso com a busca por um ensino de qualidade e o aprimoramento de suas habilidades intelectuais. A instituição tem um histórico sólido de excelência no ensino e é reconhecida por preparar seus alunos para os desafios do mercado de trabalho.

Detalhes da Inscrição

As inscrições para o Bolsão CIAC 2024 – Ensino Médio, estão abertas a partir de 27 de setembro e se estenderão até 27 de outubro de 2023. A data da prova será no dia 28 de outubro de 2023, no horário das 8h às 12h, e acontecerá na sede da escola, na Rua Rui Barbosa, 17 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Para realizar a inscrição, os candidatos devem providenciar os seguintes documentos:

– Xerox do CPF; ou

– Xerox da Carteira de Identidade;

– Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser efetuado via PIX: [email protected]

As inscrições podem ser realizadas presencialmente das 7h às 17h, na Rua Rui Barbosa, 17 – Centro, na secretaria do CIAC. Alternativamente, os candidatos têm a opção de se inscrever de forma digital através do WHATSAPP (Clique AQUI).

Descontos para os Melhores Desempenhos

O Bolsão CIAC 2024 oferece descontos exclusivos para os primeiros colocados. Os critérios de descontos são os seguintes:

1º lugar – 100%

2º lugar – 50%

3º a 10ª lugar – 30%

É importante observar que os índices de percentuais de desconto são válidos exclusivamente para o ano letivo de 2024, sendo pessoais e intransferíveis. Portanto, os candidatos têm a chance de conquistar não apenas uma vaga no CIAC, mas também benefícios financeiros significativos para apoiar sua jornada educacional.

Com uma sólida tradição acadêmica e benefícios atrativos para os melhores desempenhos, o CIAC promete ser uma escolha de destaque para os estudantes em busca de um futuro de sucesso.

Para obter mais informações sobre o Bolsão CIAC 2024 e o processo de inscrição, os candidatos podem acessar o “Manual do Candidato”, clicando AQUI.

MAIS INFORMAÇÕES

WhatsApp: 28 99258-8356