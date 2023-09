Domingo (10) de sol em todo Estado! Veja a previsão do tempo

O domingo será como foi o sábado: sol entre nuvens e possibilidade de chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho nordeste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva em nenhuma área do Estado

Na Grande Vitória, sol entre nuvens. Não chove.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens. Não chove.

Cachoeiro: mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens. Não chove.

Venda Nova do Imigrante: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva entre a madrugada e o início da manhã.

Colatina: 18 °C e máxima de 32 °C.