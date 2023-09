Edmar Camata é eleito presidente do Conaci para biênio 2024-2025

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) para o biênio 2024-2025. Ele foi escolhido por aclamação durante a 47ª Reunião Técnica, que foi realizada na última sexta-feira (22), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Edmar Camata foi escolhido presidente em conjunto com os vice-presidentes, Erika Lacet, secretária da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco, e Luís Augusto Rocha, auditor-geral do Estado da Bahia.



Os três assumem o colegiado no dia 1º de janeiro de 2024. “O Conaci vai buscar cada dia mais a inovação para o controle interno, a inserção dos municípios nas grandes discussões e parcerias com instituições para ampliar sua atuação nas macrofunções do controle interno, agregando valor à sua missão”, destacou Camata, que estava como vice-presidente do Conaci desde 2022.



O Conaci é responsável por criar e promover sistemas de controle para a construção de gestões públicas mais eficientes e assertivas. Além de discutir, conhecer e trocar experiências, o Conaci consolida-se com o propósito principal de promover a necessária integração entre todos os órgãos responsáveis pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil, beneficiando a sociedade, o Estado e o País.



Faz parte de atuação de Edmar Camata, a coordenação e a articulação das ações de interesse dos órgãos de controle interno, a realização de debates e eventos de interesse de seus membros e a coordenação e desenvolvimento de programas e projetos voltados à construção de mecanismos de controle que possibilitem ao País avançar econômica e socialmente, aproximando o poder público dos cidadãos.



As eleições aconteceram durante o último dia do XIX Encontro Nacional de Controle Interno, realizado pelo Conaci, em que a Secont esteve presente para debater e discutir os 10 anos da Lei Anticorrupção e os desafios na pauta ESG. O secretário Edmar Camata participou do evento levando experiências do Estado. “O Espírito Santo participa ativamente dos grandes temas nacionais, em grande parte deles como uma referência em boas práticas”, acrescentou o secretário.

