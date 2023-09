Feira de Negócios e Agroturismo começa nesta quarta (27); veja programação

A 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro começa nesta quarta-feira (27), a partir das 14h30, com uma programação diversa para o público e ações direcionadas ao empreendedorismo local. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

No Parque de Exposição “Carlos Barbosa Caiado”, bairro Aeroporto, estão sendo realizados os últimos preparativos para receber a Feira, que será realizada, pela primeira vez, no novo Centro de Eventos.

Até sábado (30), empresas de diversos setores apresentarão aos visitantes as novidades e tendências do mercado, além de divulgar seus serviços e produtos. Também participarão expositores dos mais diversos segmentos, como artesanato e agroindústria.

A Feira de Negócios terá, ainda, uma edição do Balcão de Empregos, que realizará encaminhamentos para vagas profissionais, e a 10ª edição do Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon.

A solenidade de abertura está marcada para as 19h, e será sucedida por uma apresentação musical do Quarteto Detalhes.

“A Feira de Negócios se tornou um catalisador de oportunidades e crescimento para nossa cidade. O evento não apenas impulsiona nossa economia, mas também fortalece os laços comunitários ao reunir empresários, produtores rurais e a comunidade local. Estamos ansiosos para receber todos no Parque de Exposição a partir desta quarta-feira, para valorizarmos o empreendedorismo e o agronegócio em Cachoeiro”, afirma o prefeito Victor Coelho.

A Feira de Negócios e Agroturismo é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Unidade móvel da Semfa

A 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo será a próxima parada da unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), que ofertará diversos serviços aos moradores da região.

Entre quarta (27) e sexta-feira (29), o veículo ficará estacionado no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, das 9h às 17h.

A equipe da Semfa atenderá demandas referentes a parcelamento de dívidas, revisão de cadastro imobiliário, emissão de extrato de débitos, emissão de boleto de IPTU e atualização de parcelas do imposto.

Palestras e workshops

A 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro vai oferecer diversas palestras e workshops voltadas a artesãos e empreendedores. Serão mais de 30 atividades de formação, a serem realizadas na Arena do Conhecimento. Para participar, basta, ao interessado, fazer a inscrição on-line pelo endereço: bit.ly/feiradenegócios2023.

Entre os temas que serão abordados estão: desenvolvimento pessoal; redes sociais e marketing digital; gestão financeira; vendas e muito mais.

Lançamento do aplicativo “Cachoeiro Online”

Durante o primeiro dia da Feira, a Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI) da Prefeitura de Cachoeiro realizará o lançamento do aplicativo “Cachoeiro Online”, às 17h30, na Arena do Conhecimento.

A nova plataforma da gestão municipal visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, como agendamentos e abertura de solicitações.

A ferramenta contará com espaço exclusivo do Procon do município, onde o cidadão poderá abrir e acompanhar processos; realizar consulta de preços; participar de audiências e acessar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, o aplicativo Cachoeiro Online disponibilizará um assistente virtual com reconhecimento de voz e texto, informações sobre transporte público, chamados, dúvidas e outros serviços

Confira a programação completa!

Quarta-feira, 27 de setembro de 2023

ARENA DO CONHECIMENTO

14h30 – Oficina Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

15h30 – Seu Negócio no E-commerce, com Rebeca Schaydegger (SENAC)

16h30 – Criatividade no Setor de Turismo (SENAC)

17h30 – Lançamento dos Projetos de Tecnologia (PMCI/CTI)

19h – Abertura Oficial e Música ao vivo com o Quarteto Detalhes

ARTESANATO

15h – Workshop de Artesanato – Técnica de costura criativa, com Dani Fiorio (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, Técnica de encadernação, com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, Técnica de bordado, com Miriam Milagres (SEMCIT)

ESTANDE SENAC

14h às 18h – Consultoria em Vitrines, com Bianca Corona (SENAC)

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

19h – Música ao vivo – Banda Ligação Direta

21h – Música ao vivo – Banda Mundo & Cia

Quinta-feira, 28 de setembro de 2023

ARENA DO CONHECIMENTO

15h – Palestra Educação Financeira, com Gustavo Bandeira Gomes (SICREDI)

16h – Palestra Harmonização com Cerveja Artesanal (SENAC)

17h – Roda de Conversa: O Poder das Lives, com Priz Azevedo e convidadas (ACISCI)

19h – Palestra Não durma antes de sonhar!, com Marcelo Marron (ACISCI)

ARTESANATO

15h – Workshop de Artesanato – Técnica de encadernação, com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato – Técnica de costura criativa, com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato – Técnica de bordado, com Miriam Milagres (SEMCIT)

ESTANDE SENAC

14h às 17h – Consultoria em Vitrines, com Bianca Corona (SENAC)

14h – Palestra Mulheres na Tecnologia da Informação, com Vanessa Dutra e Rebeca Schaydegger (SENAC)

15h30 – Palestra Oratória para Reuniões Remotas, com Gustavo Ribeiro (SENAC)

17h – Palestra Movimento e Saúde na melhor idade, com Dra. Franciane Nunes Coco (SENAC)

18h – Palestra Vitrines Atrativas, com Bianca Corona (SENAC)

19h30 – Lanches rápidos, com Chefe Renato (SENAC)

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

17h – Palestra Desvendando os regulamentos: como legalizar sua produção de Chopp Artesanal, com Ramon Moulin Permanhane (SUBTERRÂNEA)

19h – Música ao vivo – Banda Viva Som

21h – Música ao vivo – Banda Kê Swing Bom

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023

ARENA DO CONHECIMENTO

13h – Conferência da Juventude SEMCIT (SEMCIT)

15h – Palestra Fotografias para Mídias Digitais, com Matheus Martins (SENAC)

16h – Palestra Massas Artesanais, com Chefe Renato (SENAC)

17h – Palestra Madeira Tratada: um material ecologicamente correto, com Eng. José Antônio Neto (TORABRÁS)

18h – Palestra: Destrave sua autoimagem lucrative, com Priz Azeredo (ACISCI)

19h – Palestra O jeito Disney de encantar clientes, com André Damasceno (SENAC)

ARTESANATO

15h – Workshop de Artesanato – Técnica de bordado, com Miriam Milagres (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato – Técnica de costura criativa, com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato – Técnica de encadernação, com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

ESTANDE SENAC

14h às 17h – Consultoria em Vitrines, com Bianca Corona (SENAC)

18h – Bate-papo Estética e Beleza com Atitude, com Dra. Amanda Marangoanha (SENAC)

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

18h – Música ao vivo – Grupo Zero 28 Band

21h – Música ao vivo – Banda Auge

Sábado, 30 de setembro de 2023

ARENA DO CONHECIMENTO

8h30 – Conferência da Juventude (SEMCIT)

16h – Desfile de Moda Solidária, com Mistic Models (MISTIC)

ARTESANATO

15h – Workshop de Artesanato – Técnica de encadernação, com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato – Técnica de bordado, com Miriam Milagres (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato – Técnica de costura criativa, com Dani Fiorio (SEMCIT)

ESTANDE SENAC

12h – Atendimento de beleza e estética, com Dra. Amanda Marangoanha e Mariléia Stanzai (SENAC)

13h – Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

09h às 13h – Emissão de RG (SEMCIT)

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

18h – Música ao vivo – Grupo Koisa Nossa

19h – Música ao vivo – Matheus Matos & Murilo

A partir das 14h – Orquestra Choro S/A – circulará pelo evento em diversos horários