Gestão de turismo será tema de oficina em Cachoeiro nesta sexta (15)

Cachoeiro de Itapemirim recebe, nesta sexta-feira (15), uma oficina com o tema “Oportunidades e Desafios para Gestão Regional do Turismo”, que acontecerá a partir das 8h30, no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Ascisci), situado na rua Bernardo Horta, bairro Guandu.

O evento, realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios que compõem a Região Turística Sul Capixaba dos Vales e Café, tem como objetivo aprimorar os conhecimentos, compartilhar experiências e fortalecer os destinos turísticos.

Estão convidados empreendedores, gestores e profissionais ligados ao turismo, bem como todos os demais membros da sociedade civil.

Na ocasião, o público poderá conferir uma palestra com Richard Alves, consultor estrategista em projetos de planejamento, inovação, mercado e sustentabilidade.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição via formulário eletrônico, disponível AQUI

“Será uma excelente oportunidade para debatermos o potencial turístico de Cachoeiro, com um diálogo aberto aos segmentos do setor”, destaca Fernando Martins, subsecretário de Turismo de Cachoeiro.