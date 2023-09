Grave acidente com fogo no ES deixa jovem com corpo queimado

Um jovem, de 21 anos, teve 26% do seu corpo queimado após grave acidente com fogo, nesta segunda-feira (11), no município de São Mateus.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer), por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida, por uma equipe aeromédica, do Hospital Roberto Silavres para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, em Serra, que é a referência estadual em tratamento de queimaduras.

Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.