Inauguração: Perim Center ganha novo restaurante

A inauguração do restaurante Mestre dos Sabores no Perim Center em Cachoeiro acontece amanhã, sábado, 2 de setembro, e os proprietários, Vinícius Gazoni e Bruna Moraes, estão empolgados em apresentar a nova unidade repleta de novidades. Eles prometem manter a qualidade que sempre caracterizou o Mestre dos Sabores, mas com um novo conceito e uma gama expandida de opções gastronômicas para surpreender seus clientes.

Foto: Divulgação

Há dois anos, o Mestre dos Sabores já estava em operação no Open, onde conquistou os paladares dos clientes oferecendo refeições saborosas com um toque caseiro. O restaurante se destaca por oferecer opções de pratos executivos prontos e serviços de entrega de marmitex, proporcionando conveniência aos seus clientes. Na lanchonete, o carro chefe é o tradicional pastel de massa fina, que é generosamente recheado e oferece um sabor inigualável.

O restaurante Mestre dos Sabores chega no Perim Center em Cachoeiro

Com a inauguração no Perim Center, os clientes podem esperar uma experiência gastronômica ainda mais completa e diversificada. O compromisso dos proprietários em manter a qualidade e adicionar novidades ao cardápio promete agradar tanto aos fãs de longa data quanto aos novos clientes que estão ansiosos para experimentar as delícias do Mestre dos Sabores.

Portanto, se você está em Cachoeiro ou planeja visitar a cidade, não perca a oportunidade de conhecer o Mestre dos Sabores no Perim Center e desfrutar de refeições com um toque caseiro que se tornaram uma tradição na região.

Serviço

Inauguração: 2 de setembro (sábado), a partir das 11h

Funcionamento: De 11h às 22h de segunda a quinta; 11h às 23h de sexta a domingo

Endereço: Perim Center em Cachoeiro

Instagram: mestredossaborescachoeiro

Delivery: clique aqui