Juventude capixaba é foco de evento no Palácio Anchieta

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), realizou, nesta quinta-feira (14), um evento dedicado à juventude capixaba no Palácio Anchieta, em Vitória. Foram abertas oficialmente a programação da XII Semana de Debate contra o Extermínio de Jovens e a etapa final da Caravana Negra Viva, realizada pelo Governo Federal em todo o País. Também foi divulgado o resultado de pesquisa referente aos Centros de Referência da Juventude (CRJ), além de lançada uma linha de crédito dedicada aos jovens empreendedores.

“Temos um passivo com a juventude negra. Então, deixar instrumentos para que a sociedade, independentemente de quem esteja no governo, tenha uma forma de lutar para alcançar metas é fundamental. Os fundos, conselhos e eventos como este ficam. Nem sempre é fácil alcançar os resultados na velocidade que gostaríamos, mas ter hoje 14 CRJs instalados, assim como as políticas públicas e planos que criamos são passos que produzem resultados. Essa é a razão de estar governando: fazer o bem das pessoas”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

A XII Semana de Debate contra o Extermínio de Jovens, organizada pela SEDH, tem como tema “Nem presa, nem morta. A juventude negra quer viver e ter direito a políticas públicas!” e conta com extensa programação em diversos espaços até o dia 21 de setembro, quando é celebrado o Dia Estadual do Combate ao Extermínio de Jovens.

Integra a programação da Semana Estadual, a 27ª edição da Caravana Nacional do Plano Juventude Negra Viva. A Caravana será realizada no Palácio da Fonte Grande nesta quinta e sexta-feira (15), com o objetivo de promover a participação social de jovens negros e negras, de organizações da sociedade civil e gestores dos estados e municípios relacionadas à pauta de juventude e igualdade racial na elaboração do Plano Juventude Negra Viva (PJNV).

“Estamos iniciando uma semana especial para a juventude capixaba. Um momento em que, além de arte e cultura, teremos debates, processos de escuta e avaliação das nossas políticas públicas. É uma oportunidade de melhorarmos cada vez mais a atuação do Governo do Estado para este público, além de colaborarmos para a elaboração do Plano Nacional de Juventudes”, destacou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Com a presença do secretário nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República, Ronald Sorriso, foi assinado o Protocolo de Intenções para implantação de Equipamento de Referência de Juventude no município de Viana, como estratégia de consolidação da Política Nacional de Juventude em todo território nacional. O espaço vai receber o nome de Wanderson Crisander, em homenagem ao jovem militante das juventudes, falecido recentemente.

“Queremos fazer um chamado à juventude brasileira para, de uma vez por todas, mudar o que relegaram para nós, jovens negros. Não voltaremos para a senzala! Vamos continuar em frente por nossas vidas e para viver com dignidade e plenitude!”, clamou o secretário nacional de Juventude.

Também estiveram presentes as deputadas estaduais Camila Valadão e Iriny Lopes; o deputado estadual Tyago Hoffmann; além das equipes da Secretaria Nacional de Juventude, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Cultura, além de secretarias estaduais e representantes das juventudes capixabas.

Pesquisa



Ainda durante o evento, foi apresentado o resultado da pesquisa de avaliação de dois dos 14 Centros de Referência da Juventude instalados em todo o Estado: referente às unidades de Feu Rosa, na Serra e Terra Vermelha, em Vila Velha. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos, em conjunto com o Instituto Jones Santos Neves (IJSN) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), valida o sucesso dos CRJs como política pública para as juventudes.

O serviço foi avaliado como bom e ótimo por 92% dos usuários na última etapa da pesquisa, que ouviu os jovens, suas famílias e a equipe técnica dos CRJs e da SEDH. O objetivo da pesquisa, que fez avaliação qualitativa e quantitativa dos Centros, foi acompanhar a implementação e o funcionamento dos espaços, que constituem o principal projeto de prevenção social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, fazendo o monitoramento dessa política pública.

O diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, destacou a importância do trabalho no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP).

“A pesquisa revelou o que de fato foi comprovado nesse encontro: mais de 90% dos jovens ouvidos aprovam o CRJ. Essa é uma política pública que transforma sonhos em realidades. São os sonhos das Juventudes capixabas se transformando em realidade. É um exemplo de política que tem um grande potencial de ser replicado em outras unidades da federação. Uma política que traz oportunidades no campo do trabalho, educação, cultura e esporte, gerando dinâmica na vida desses jovens”, pontuou Lira.

Linha de Crédito



Uma das novidades apresentadas no evento é o lançamento da nova linha de crédito “Nossocrédito Juventude Empreendedora”, que vai disponibilizar até R$ 5 mil com o prazo de até 30 meses e seis meses de carência até o início do pagamento. A taxa de juros será de 1,29% ao mês. Essa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes), da SEDH e do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes).

A linha de crédito foi criada, especialmente, para atender os jovens que desejam ter ou já têm algum negócio, nas regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ou ainda para os jovens atendidos pelos Centro de Referência das Juventudes (CRJ) distribuídos por diversas regiões do Estado.

Segundo o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, essa linha de crédito tem a finalidade de atender os jovens que querem iniciar sua vida empreendedora, ou ainda, desenvolver uma atividade que já estejam praticando.

“A linha de crédito Nossocrédito Jovem Empreendedor é mais uma ação do governo para aqueles jovens que querem empreender no nosso Estado, principalmente, aqueles jovens que estão em regiões atendidas pelo Programa Estado Presente. Essa linha de crédito vem reforçar outras ações da Aderes como, por exemplo, os cursos de capacitação empreendedora que também são ofertados. Assim, capacitamos, ofertamos créditos e oportunizamos espaços de comercialização nas feiras que realizamos, atendendo os empreendedores de uma maneira mais completa”, ressaltou o diretor-presidente da Aderes.

Semana Estadual



A Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens foi criada pela Lei nº 9.646/2011. É realizada em nível estadual, sempre na quarta semana de setembro e tem o dia 21 como destaque, por ser o Dia Estadual do Combate ao Extermínio de Jovens. É um momento importante para os debates dos temas das juventudes no Estado, sobretudo o alto número de mortes de jovens negros no Espírito Santo.

Na programação que segue até o dia 21 estão previstas atividades na Grande Vitória, bem como em outros municípios do Estado. A programação completa está disponível aqui: https://acesse.one/HDq1b