Kennedy realiza oficina de atendimento às empresas na Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, realizou na última terça-feira (05) uma oficina para a reestruturação, fluxo e planejamento do atendimento às empresas na Sala do Empreendedor.

O evento contou com a participação de representantes das secretarias de Obras, Fazenda, Saúde e Meio Ambiente. O objetivo foi integrar os setores para melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento aos empreendedores.

Durante a oficina, foram discutidos temas como o fluxo de atendimento, a documentação necessária para abertura de empresas, as exigências legais e os benefícios oferecidos pelo município.

A integração entre essas secretarias é fundamental para a promoção de um ambiente mais favorável aos negócios e para garantir que as empresas encontrem apoio efetivo em suas demandas. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da administração municipal em fortalecer a economia local e criar condições para a geração de emprego e renda.

Através da Sala do Empreendedor, o município oferece uma série de serviços e informações que facilitam a vida dos empresários.

Serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor de Presidente Kennedy:

Para mais informações, entre em contato com a Sala do Empreendedor de Presidente Kennedy pelo telefone (28) 3535-1959.

