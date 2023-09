Motocicleta é recuperada pela GCM minutos após o furto no ES

Com o uso da tecnologia, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), de Vitória recuperaram uma motocicleta e prenderam um suspeito, na manhã do último sábado (23), em Maruípe, Vitória.

O detido tem 36 anos e possui quatro passagens pela polícia por crimes, como tráfico se drogas e furto.

O veículo havia sido furtado no bairro Nova Carapina II, na Serra, por volta das 8h50 deste sábado. E não demorou muito para ser localizado. Em 12 minutos, a moto foi identificada pelo Cerco Eletrônico em Vitória.

Imediatamente, uma equipe do GruPO de Apoio Operacional (Gaop) foi direcionada e abordou o suspeito na Avenida Maruípe. Além de conduzir a motocicleta furtada, o detido carregava também uma porção pequena de maconha em uma mochila feminina.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.