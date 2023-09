Municípios discutem segurança nas escolas em fórum nacional no ES

Teve início nesta quinta-feira (28), o 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar, reunindo cerca de 200 participantes de 17 estados e de 51 municípios do Espírito Santo em torno do tema “Segurança e Educação: Estratégias para escolas mais seguras”. O encontro acontece até amanhã (29) no auditório do Sebrae, em Vitória.

O evento reúne gestores e operadores das áreas de educação e segurança pública de todo o Brasil, com o objetivo de discutir e fomentar ações e políticas que promovam ambientes educacionais seguros em todo o país. Durante a programação estão sendo apresentados painéis nos quais são debatidas as experiências e ações do Espírito Santo e de outros estados. Neste primeiro dia o coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, subcomandante da PMES, representou a corporação no Fórum.

Alguns dos temas abordados nos painéis são: “Ações e Análise Sobre Segurança Escolar no Espírito Santo”, moderado pelo Pablo Silva Lira, Diretor-Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, com os painelistas Alexandre Ofranti Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação do ES; “Violência Extrema nas Escolas”, moderado pela professora Telma Vinha, doutora em Educação e professora da UNICAMP; “Painel: cases das Polícias Militares dos Estados do Espírito Santo, Pará e Paraná”, moderado pelo major Eliandro Claudino de Jesus, comandante da Cia Independente de Polícia Escolar (CIPE), com os painelistas tenente-coronel Simone Franceska Pinheiro das Chagas, representante da Polícia Militar do Pará e capitão Denise Marília Silva, representante da Polícia Militar do Paraná.

O 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar está inserido no eixo de Ações Preventivas do Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado pelo governador Renato Casagrande em abril deste ano. O evento é organizado pelas Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Educação (Sedu), em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e patrocínio da Vale S.A.