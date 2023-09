“Não faltam portas abertas para quem quer inovar, empreender e se qualificar”, diz coordenador do Inovapop

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, realizado em Guaçuí, na região do Caparaó integra o Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inovapop), direcionado para profissionais do serviço de saúde, empresas de tecnologia, estudantes e público em geral.

O Assessor Especial da Secretária de Tecnologia e Inovação (Secti) e coordenador do Inovapop, Jales Cardoso e o assessor especial responsável pela elaboração do Programa, Samyr Chambela, estiveram no estúdio do AQUINOTICIAS.COM e garantiram que a Inovação “nunca foi impopular”, mas que precisa sim, ser menos restrita. Eles asseguraram que cada região do Estado tem sua potencialidade de inovar e que várias frentes de trabalho estão sendo direcionadas para esse propósito.

Confira a esta entrevista sobre a Inovação, que junto da educação e sustentabilidade são compromissos do planejamento estratégico estadual.