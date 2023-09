Patas e Mãos: abrigo de animais de Cachoeiro pede a sua ajuda

A Associação SOS Patas e Mãos está com uma campanha de doação de ração e outros insumos para um abrigo de animais de Cachoeiro continuar seu trabalho no cuidados de animais resgatados das ruas do município.

O abrigo, hoje conta com cerca de 30 animais e diariamente recebe ao menos cinco pedidos de ajuda de pessoas que resgataram animais atropelados em vias públicas ou encontrados abandonados. A Associação orienta a população a procurar ajuda junto a Prefeitura mas a informação é de que a Centro de Controle de Zooneses da cidade não realiza resgates.

De acordo com a diretoria da Associação, a SOS Patas e Mãos é a única desse porte ativa e devidamente regularizada na cidade. Porém, a demanda é grande e sem ajuda, não consegue dar continuidade aos trabalhos.

Por esse motivo, pede ajuda à população, realizando as doações, que podem ser feitas em pix ou ração. O doador pode solicitar, via instagram, que um voluntário busque a doação.

Pix da ONG é: CNPJ:43.892.758/0001-94.

O ponto de coleta fica na “Mixwork” Amphilóphio Braga, nº 24, Loja 01, Gilberto Machado, atrás da Jeep em Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações pelo o Instagram @sospatasemaos