Rádio Espírito Santo inaugura sinal em FM

27 de setembro de 2023: Um dia histórico para a Comunicação Pública capixaba. A Rádio Espírito Santo, primeira emissora de radiodifusão do Estado, há 83 anos no ar, muda para o espectro FM e passa a operar na frequência modulada 89.1 Megahertz. A mudança foi operada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, que acionou o transmissor instalado no Morro da Fonte Grande. Em seguida, Casagrande seguiu para os estúdios da rádio, onde concedeu uma entrevista já nos primeiros momentos da emissora em FM.

“A Rádio Espírito Santo faz parte da nossa história e da nossa vida. Foi a primeira rádio deste Estado. Hoje é um dia histórico, pois estamos migrando do AM para a FM. O meio Rádio é fundamental para levar informação a todas as pessoas e agora temos uma emissora com muito mais qualidade, na qual as pessoas podem ouvir no seu carro, no celular, no computador. A comunicação pública é fundamental, pois fortalece a democracia”, comentou o governador Casagrande.

A mudança faz parte do processo de reestruturação da comunicação pública do Estado. “O Governo do Estado sabe da importância da Comunicação Pública para os capixabas e faz uma série de investimentos na reestruturação das emissoras públicas de rádio e TV. São recursos na ordem de R$ 40 milhões que, além de equipar e melhorar a infraestrutura tecnológica das emissoras, contemplam a interiorização do sinal da TVE, a migração da Rádio Espírito Santo para FM e a revitalização do Centro Cultural Carmélia”, afirmou o diretor-presidente da RTV ES, Igor Pontini.

Ele prosseguiu: “Tudo isso já está em andamento e prova que estamos cumprindo com louvor a missão de promover e divulgar informações, levando educação e conhecimento por meio de diferentes plataformas que valorizam a identidade capixaba, com isenção e transparência, exercendo e incentivando a cidadania.”

Benefícios para o ouvinte



A migração inaugura uma nova época na história da emissora, e é fundamental para o fortalecimento e a ampliação da presença da Rádio Espírito Santo na Região Metropolitana da Grande Vitória, garantindo assim o acesso dos capixabas aos conteúdos produzidos em alta qualidade, seguindo no propósito de levar a melhor programação de música, esporte e notícia, sendo cada vez mais a “Companheira de Todas as Horas” de seu público fiel.

“Estar em FM representa um marco para a radiodifusão do Espírito Santo, pois estamos falando da Rádio Espírito Santo, uma emissora pública, a emissora mais tradicional do Estado, que está cada vez mais moderna. Teremos mais qualidade de som e, além disso, a Rádio poderá ser ouvida em aparelhos celulares sem consumir banda de internet. Boa parte dos celulares já têm FM nativo, e esse é um ganho maravilhoso”, pontuou o diretor da Rádio Espírito Santo, Saul Josias.

Outra vantagem é que a migração para FM abre um leque de possibilidades, já previstas na reestruturação das emissoras públicas dos capixabas. “Em breve, a Rádio Espírito Santo estará apta a realizar festivais de música, fomentando o mercado autoral, valorizando as produções artísticas e estimulando a formação de público. Além disso, poderá produzir conteúdos extras, inclusive em podcasts. Quando o Carmélia estiver pronto, a rádio e a TVE estarão integradas, e tudo isso mantendo a melhor programação de música, esporte e notícias”, adiantou Pontini.

Ao sintonizar a frequência 89,1, o ouvinte terá acesso a música, informação, esporte, cultura, de maneira a aproveitar toda a expertise que a rádio mais tradicional que o Espírito Santo possui, com ainda mais qualidade.