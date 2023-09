Retratação: pedido oficial de desculpas ao delegado de polícia David Gomes

O portal AQUINOTICIAS.COM, por meio de seu representante legal, vem a público se retratar da matéria jornalística publicada no dia 28 de maio de 2020, cujo título era: “Delegado de Piúma e dois PM’s são flagrados com maconha em Vila Velha”, com conteúdo equivocado, e que diretamente colocava “em xeque” a legalidade daquela ação policial.

Na realidade, foi comprovado que se tratou de uma operação da polícia, coordenada pelo referido delegado, cujo perfil operacional é de conhecimento de todos aqueles que o acompanham e com ele trabalham.

Desta forma, em consideração aos nossos leitores, o portal se desculpa pelo equívoco cometido, reafirmando sempre seu compromisso com a verdade.