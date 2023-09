São José do Calçado promove evento de prevenção ao suicídio

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São José do Calçado vai realizar um evento em referência à Campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, no próximo dia 20.

O encontro acontece no Montanha Clube, entre 9h e meio dia. A entrada é gratuita e o tema da prevenção ao suicídio será apresentado pelos psicólogos Kalianfra e Vinícius Silveira.

Em 2023, o lema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”

Confira a programação

OMS

De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 0 milhão de casos.

No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

Doença

Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente.

Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama – ou guerras e homicídios.

Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio.

Números

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.

Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil.

Homens e mulheres

No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio.

As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por 100 mil).

Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).