Três cidades do Sul do ES recebem a performance sensorial ‘Ciclo Sentidos’

Aguçar a sensibilidade para o extraordinário do dia a dia por meio de uma experiência interativa é o que propõe a performance sensorial “Ciclo Sentidos”, que a Cia Nós de Teatro oferece ao público em três cidades do sul do Espírito Santo nesta semana.

O projeto tem início em Cachoeiro de Itapemirim, onde a companhia está sediada. Nesta quarta-feira (27), das 14h às 18h, a performance acontece no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no bairro Rubem Braga. Na quinta-feira (28), das 16h às 20h, no espaço cultural Casa Carmô, no bairro Independência.

No mês de outubro, os municípios de Itapemirim e Muqui recebem a performance. Nela, uma única pessoa por vez é convidada a entrar em uma tenda fechada, sem sapatos e com os olhos vendados, para experimentar sensações táteis e olfativas, sempre guiada por um dos artistas da performance.

Ao final do percurso, a pessoa se senta em uma cadeira de frente para um segundo performer, para o qual deve narrar uma história de sua própria vida – pouco antes de ouvir o artista narrar trechos de uma crônica de Rubem Braga.

“A ideia é que, ao passar pela tenda, o participante fique com a sensibilidade mais aguçada e se sinta mais inspirado na hora de narrar sua história”, conta Brenda Perim, que realizará a performance junto com Marco Antônio Reis. Ambos integram a Cia Nós de Teatro.

Realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), “Ciclo Sentidos” foi montada pela primeira vez em 2018, sendo apresentada na sétima edição da Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim. Desde então, foi realizada mais de 25 vezes em praças e escolas cachoeirenses.

A novidade do circuito atual é que os participantes podem escolher entre dois livros com narrativas de outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Além disso, haverá uma instalação ao final do percurso.

Os livros e a escultura da instalação que fazem parte da performance foram apresentados ao público no último dia 16, quando houve a inauguração do Centro Cultural Luz del Fuego, espaço da Cia Nós de Teatro que foi montado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secult.

Serviço:

Performance sensorial “Ciclo Sentidos”

Cia Nós de Teatro

27/09 (quarta-feira)

Das 14h às 18h

Centro de Referência das Juventudes (CRJ)

Rua Plínio Vieira Machado, 47, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim

Aberto ao público

28/09 (quinta-feira)

Das 16h às 20h

Casa Carmô

Rua Seabra Muniz, 5, Independência, Cachoeiro de Itapemirim

Aberto ao público

11/10 (quarta-feira)

Das 14h às 18h

Praça Salim Balmas (Jardim Central)

Rua Vieira Machado, Conjunto BNH, Muqui

Aberto ao público

12/10 (quinta-feira)

Das 9h às 13h

Praça Salim Balmas (Jardim Central)

Rua Vieira Machado, Conjunto BNH, Muqui

Aberto ao público

13/10 (sexta-feira)

Das 14h às 18h

Praça de Itaoca

Av. Atlântica, 679-911, Joacima, Itapemirim

Aberto ao público

14/10 (sábado)

Das 9h às 12h

Deck de Itaipava

Av. Atlântica, 1579-1465, Itaipava, Itapemirim

Aberto ao público