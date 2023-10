☔Acompanhe a previsão do tempo para o último sábado de outubro no ES

Sábado com chuva rápida em alguns momentos do dia, com pancadas de chuva a tarde, na região sul e serrana do Estado. Nas demais regiões, chuva pela manhã com aberturas de nuvens no decorrer do dia. As temperaturas seguem altas em todo o Estado. Vento moderado pelo litoral, com algumas rajadas mais fortes no litoral sul.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva pela manhã, e aberturas de nuvens no decorrer do dia. Vento com intensidade moderada a forte, em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas. Vento com intensidade moderada a forte, em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva pela manhã, e aberturas de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva pela manhã, e aberturas de nuvens no decorrer do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 29°C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva pela manhã, e aberturas de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.