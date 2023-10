⚽Futebol: jogos neste domingo (28) definem finalistas do Campeonato Municipal

Neste domingo (28), serão conhecidos os outros finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro. Quatro equipes entram em campo para definir quem será o grande campeão das categorias aspirante e profissional da competição.

As partidas serão realizadas no campo Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica. Às 12h45, Master do Bela Vista e Unidos do Valão fazem o jogo do quadro aspirante.

Já às 14h45, será a disputa pela vaga na final da categoria principal. Pela oportunidade de batalhar em busca do lugar mais alto do pódio, jogarão os times Master do Bela Vista e Bandeirante.

Quem quiser conferir os jogos de perto, basta comparecer ao campo; as partidas são abertas ao público, com entrada gratuita.

Leia também: Copa das Favelas quer dar visibilidade a jovens talentos em Cachoeiro

Finais

No domingo, 5 de novembro, acontecerão as grandes finais das duas categorias, às 12h45 e 14h45. Os jogos serão realizados, também, no campo Grêmio Santo Agostinho.

A edição deste ano do Campeonato Municipal de Futebol Amador, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), contou com oito equipes participantes, divididas em dois grupos.

Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.