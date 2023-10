🌦️Sol e chuva! Passagem de frente fria traz tempestades para o ES

Quinta-feira (26) com mudanças nas condições do tempo em todo o Espírito Santo. De acordo com o Incaper, o dia começa com sol entre algumas nuvens, mas a passagem de uma frente-fria pelo mar, provoca mudanças no tempo, favorecendo a formação de nuvens de tempestades em todo o Estado, em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas entre a tarde e a noite, em todas as regiões. Aliás, há possibilidade de eventual queda de granizo, durante as trovoadas, na região Sul e Serrana, na porção central da região Noroeste.

Veja como ficam as temperaturas:

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Assim, a temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Inclusive, há possibilidade de eventual queda de granizo, durante a trovoada. Então, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Do mesmo modo, na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Possibilidade de eventual queda de granizo, durante a trovoada. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia,, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Possibilidade de eventual queda de granizo, durante a trovoada na região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 24°C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com previsão de pancada de chuva entre o final da tarde e noite. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 29 °C.