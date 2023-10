🍰 Oportunidade! Anchieta oferta curso gratuito de confeitaria

O municĂ­pio de Anchieta oferta 25 vagas para aprender confeitaria com os instrutores da Escola FamĂ­lia Turismo (Eftur), no no Centro de VivĂȘncia de Alto Pongal, entre os dias 24 e 26 de outubro, sempre das 18 horas atĂ© as 22h.

O curso é presencial, com aulas teóricas e pråticas de: higiene e manipulação de alimentos, passo a passo das receitas, pré-preparo, massas, recheios, estruturação e confeitagem do bolo.

As vagas sĂŁo para o pĂșblico em geral, mas exclusivamente para moradores de Anchieta. O perĂ­odo de inscriçÔes estĂĄ aberto e vai atĂ© a data de realização do curso. Interessados devem preencher a clicando AQUI.

O curso Ă© oferecido pela Prefeitura de Anchieta por meio da parceria firmada no Termo de Fomento nÂș 004/2023 entre a Secretaria de Turismo, ComĂ©rcio e Empreendedorismo (Seturce) e a Eftur, que Ă© do Movimento de Educação Promocional do EspĂ­rito Santo (Mepes).

Para mais informaçÔes, faça contato com a Escola Família Turismo no celular (28) 99883-0870.