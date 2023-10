​🎀 Outubro Rosa: 850 mamografias vão ser ofertadas em Vila Velha

Durante todo o ano a Secretaria de Saúde de Vila Velha oferta serviços voltados para os cuidados com a saúde da mulher. Neste mês, para celebrar a campanha Outubro Rosa, as ofertas vão ser intensificadas, com ações em todas as Unidades de Saúde da cidade e a realização de 850 mamografias para mulheres de 50 a 69 anos. Os agendamentos para os exames serão diários e online, às 15h, a partir desta segunda-feira (2).

A mamografia é um exame de imagens das mamas que são obtidas por meio de radiografia e que serve para identificar lesões, nódulos, assimetrias e diagnosticar precocemente o câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, este é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

A secretária de Saúde, Cátia Lisboa, destaca que a oferta de 850 mamografias em um mês reforça o compromisso de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. “A ação acontece em um mês em que, em função da campanha Outubro Rosa, a sensibilização em relação ao autocuidado é amplificada. Temos certeza de que vamos ocupar todas as vagas disponíveis nessa iniciativa que vai contemplar mulheres de todas as regiões da cidade”.





Mais ações de saúde



E no decorrer do mês as equipe de saúde vão percorrer todas as regiões de Vila Velha em uma programação especial, que vai acontecer em dias úteis, nas Unidades de Saúde, ofertando testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), vacinação contra diversas doenças, inclusive gripe e covid, coleta de preventivo, entre outros, sem necessidade de agendamento.

E também estão confirmados, em dois sábados – 7 e 21 de outubro -, mutirões de saúde da mulher, das 8 às 17h. No primeiro dia, serão contempladas moradoras das regiões I, II e III e, no segundo, das regiões IV e V. As ações vão ter o suporte do Carro Rosa, uma van adaptada do Departamento de Programas Especiais/Programa Saúde da Mulher.



Cronograma:



2 e 3/10 – Ataíde

4/10 – Barra do Jucu e Riviera da Barra

6/10 – Ibes

7/10 – Mutirão nas Regiões I, II e III e Carro Rosa na UBS de Coqueiral de Itaparica

9 e 10/10 – Carro Rosa na USF de Divino Espírito Santo

11/10 – Carro Rosa na UBS de Santa Rita

15/10 – Carro Rosa na 8ª Cavalgada Feminina, na Barra do Jucu

16/10- Carro Rosa na UBS do Ibes

17/10 – Carro Rosa na USF de Divino Espírito Santo

18/10 – Carro Rosa na USF da Barra do Jucu

19/10 – Carro Rosa na Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha (SEMAD)

21/10 – Mutirão nas Regiões IV e V e Carro Rosa na UBS Dom João Batista

23/10 – Carro Rosa na USF de Divino Espírito Santo

24/10 – Carro Rosa na UBS de São Torquato

25/10 – Carro Rosa na UBS de Santa Rita

26/10 – Carro Rosa na USF da Barra do Jucu

27/10 – Carro Rosa na UBS de Vila Garrido

30 e 31/10 – USF de Terra Vermelha