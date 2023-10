🎁 De amizade a roupas, veja os desejos de Natal dos idosos em lares do Sul do ES

O Projeto Semear Esperança está realizando, mais uma vez, sua tradicional campanha para arrecadação de presentes para os idosos acolhidos em lares de Cachoeiro de Itapemirim (Adelson Rebelo e João XXIII), de Jerônimo Monteiro, Alegre, São José do Calçado, Mimoso e Muqui. São mais de 200 idosos e cada um deles escolheu o que gostaria de ganhar neste Natal. (Confira algumas fotos no final da matéria)

Os pedidos são diversificados e vão desde abraços e uma boa amizade, a roupas, calçados, itens de higiene e perfumes. Alguns são surpreendentes, como o de uma idosa de Mimoso que pediu ‘uma boa amizade’. “Tem de tudo um pouquinho, eles revelam aquilo que guardam no coração. Alguns pedidos são muito simples, alguns pedem visitas, bombom, boneca macia, rádio. E em alguns casos são pedidos de necessidade mesmo, como itens de higiene”, ressalta a coordenadora do Projeto Semear, Ana Busatto.

Presentes simples como um par de chinelos ou bombons, podem fazer a alegria e a diferença da vida desses idosos. E para conseguir presentear a todos, os voluntários do Projeto Semear Esperança contam com a ajuda da população. “Contamos com a solidariedade dos amigos e de toda a sociedade que puder enviar sua contribuição. Toda doação é muito bem vinda e fará a diferença na vida desses idosos. É muito gratificante ver o sorriso no rosto de cada um ao receber seu presente”, frisa.

Para conhecer todos os pedidos dos mais de 200 idosos, basta acessar a página do projeto no Facebook ou entrar em contato pelo número (28) 99941-0997.

As doações podem ser feitas até o dia 05 de dezembro nas lojas Plast Couro (perto da Casa da Costura), Móveis Avenida (próximo ao Centro de Saúde), na Dal Line Store (Perim Center) Dal Line Play(Praça Pedro Cuevas Jr.), Salão Alessandra Melo (no bairro IBC, na rua da Aço Monte Cristo), Escritório de Advocacia Dra. Andreia Loiola (Av. Pinheiro Júnior), Drogaria Rede Farmes (bairro Aeroporto, em frente ao Ferração) e Salão Rose Ribeiro (bairro Independência).

Ana explica ainda que quem quiser participar da campanha, mas mora em outro município ou não tem tempo de levar a doação presencialmente, pode enviar pelos Correios ou fazer uma transferência pelo pix e informar para qual vovô ou vovó será o presente. “Nós efetuamos a compra dos produtos e encaminhamos a nota fiscal para o doador, além das fotos da entrega nos asilos”.

Sobre o Projeto Semear

O projeto social Semear Esperança existe há 16 anos e conta com oito voluntários diretos. O grupo se mobiliza para atender pessoas em vulnerabilidade social, idosos abrigados em lares de longa permanência e hospitais.

Durante todo o ano o grupo arrecada doações e leva para quem precisa. Duas vezes no ano são realizadas campanhas direcionadas aos lares de idosos. De maio a junho são doados kits de higiene pessoal, de limpeza e agasalhos. Já em novembro, o Projeto realiza uma campanha para arrecadar doações de presentes de Natal para os vovôs e vovós.

Saiba Mais:

Instagram: @semearesperanca

Pix: 00816196770

Mais informações: (28) 99941-0997