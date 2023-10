👨🏼‍🌾 Vida Rural: escola de Anchieta ensina a ser agricultor

O novo episódio do programa Vida Rural traz uma reportagem especial sobre uma escola diferente onde o aluno aprende a ser agricultor: é a Escola Família Agrícola, que fica na comunidade de Olivânia, no Vale do Corindiba, em Anchieta. Há vagas abertas para o próximo ano letivo.

A seleção de novos alunos ocorre nos dias 30 de outubro e 7 de novembro e os interessados devem consultar a direção da EFA-Olivânia pelo telefone (028) 99974-8176. A escola é do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, integra o sistema estadual de ensino público e é mantida também com recursos da Prefeitura de Anchieta.

Ao todo, o sexto episódio de Vida Rural tem cinco reportagens para destacar as ações da Prefeitura de Anchieta para beneficiar a agricultura familiar e a pesca artesanal do município.

Além da reportagem sobre a EFA-O, as notícias trazem: Preços do Mercado de Peixe agora são publicados na internet; Revsol pavimenta os caminhos do produtor rural e do litoral; Crianças plantam mudas de ipê-amarelo para receber a primavera e celebrar o Dia da Árvore; e a Agenda de cursos da prefitura e de festas das comunidades.

Você pode assistir Vida Rural no site oficial da Prefeitura de Anchieta e também nos canais das redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Nossa equipe de reportagem já está preparando o quarto episódio. Para enviar sugestões, utilize o e-mail: [email protected].

Vida Rural é uma produção da Gerência de Comunicação Social da Prefeitura de Anchieta em parceria com três secretarias municipais: de Agricultura e Abastecimento; de Pesca e Aquicultura; e de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.