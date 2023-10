👩‍🚒🌸 Outubro Rosa: Bombeiras do ES mudam cor da farda em apoio à campanha

Neste mês, o mundo se pinta de rosa em solidariedade à causa do combate ao câncer de mama. O movimento Outubro Rosa, criado nos anos 90 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, une pessoas em todo o mundo em prol dessa importante causa.

O objetivo é claro: conscientização, acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, e a redução da mortalidade causada por essa doença. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, por meio do Centro de Serviço Social, também se uniu a essa campanha.

Ao longo do mês, o Corpo de Bombeiros estará dedicado a promover a importância da prevenção e diagnóstico precoce, especialmente entre as bombeiras militares. Elas aparecerão em vídeos postados diariamente nas redes sociais da corporação, trajando um macacão e um capacete na cor rosa, em alusão ao movimento.

Assista ao vídeo da campanha