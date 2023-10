💰Mega-Sena: sete apostas de Cachoeiro faturam a quadra

Sete apostas de Cachoeiro de Itapemirim levaram a quadra e o resultado da Mega-Sena com prêmio de R$ 32.744.242,80 milhões, divulgado nesta sexta-feira (6), saiu para Salvador.

Os números sorteados hoje foram: 09- 24 -34 – 39 – 45 – 50

Duas apostas vencedoras de Cachoeiro foram feitas da Loteria do Guandú, duas na Loteria do Real LTDA, uma na Loteria do Amarelo e outras duas, por canais eletrônicos.

Todas foram apostas simples e cada um dos vencedores leva para casa o prêmio de R$1.465,49.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet