💰Quem quer dinheiro? Mega-Sena deste sábado (7) pode pagar R$ 3 milhões

O concurso 2.642 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (7), um prêmio de R$ 3 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Segundo a Caixa, quanto mais números a pessoa marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

O sorteio ocorre às 20h deste sábado (7), em São Paulo.

No concurso da última quinta (5), uma aposta de Salvador acertou sozinha as seis dezenas e levou R$ 32.744.242,80. Ao todo, 32 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 88.671,63 cada.

Fonte: Agência Brasil