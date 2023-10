🤑 Apostador de Cachoeiro acerta 14 números na Lotofácil

Um apostador de Cachoeiro de Itapemirim acertou 14 dos 15 n√ļmeros sorteados no concurso 2930 da Lotof√°cil, realizado na noite desta segunda-feira (16). O sortudo, que fez uma aposta simples no valor de R$ 3, por meio de canais eletr√īnicos, vai embolsar o valor de R$1.665,48.

De acordo com a Caixa Econ√īmica Federal, tr√™s apostas, duas feitas em Minas Gerais e uma no Maranh√£o, acertaram as 15 dezenas e cada uma delas ganhou um pr√™mio de R$ 2.147.639,81.

Os n√ļmeros sorteados foram 01-02-03-04-06-07-09-10-11-14-16-19-21-22-23.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça (17), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Como jogar na Lotof√°cil

A Lotof√°cil √©, como o pr√≥prio nome diz, f√°cil de apostar e principalmente de ganhar. Voc√™ marca entre 15 e 20 n√ļmeros, dentre os 25 dispon√≠veis no volante, e fatura pr√™mio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 n√ļmeros. Pode ainda deixar que o sistema escolha os n√ļmeros para voc√™ por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos atrav√©s da Teimosinha.

A aposta m√≠nima, de 15 n√ļmeros, custa R$ 3,00. Os sorteios s√£o realizados √†s segundas, ter√ßas, quartas, quintas, sextas-feiras e s√°bados, sempre √†s 20h.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

РR$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

РR$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

РR$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 62% entre os acertadores de 15 n√ļmeros;

– 13% entre os acertadores de 14 n√ļmeros;

– 10% ficam acumulados e s√£o distribu√≠dos aos acertadores dos 15 n√ļmeros nos concursos de final 0;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 72% entre os acertadores de 15 n√ļmeros;

– 13% entre os acertadores de 14 n√ļmeros;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES РFundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.