🤑 Aposta do ES acerta a quina da Mega-Sena, veja prêmio!

Uma aposta feita no Espírito Santo “bateu na trave” e acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.643 da Mega-Sena. Com uma aposta simples feita na Loteria da Praia, em Vitória, o sortudo capixaba vai levar para casa a quantia de R$ 44.282,29.

O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. Os números sorteados foram 02 – 10 – 29 – 31 – 56 – 59. A Caixa informou que nenhum apostador acertou as seis dezenas, de maneira que o prêmio principal acumulou mais uma vez e deve chegar a R$ 12 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (14).

De acordo com a Caixa, ao todo 39 apostas acertaram a quina e vão receber o prêmio de R$ R$ 44.282,29 cada uma. Já os 2.457 acertadores da quadra vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.004,13.

Próximo concurso acontece no sábado

Por conta do feriado nacional de 12 de outubro, não haverá sorteio nesta quinta-feira (12). O próximo acontece no sábado (14) e poderá pagar R$ 12 milhões.

Para apostar, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números do volante. Também tem a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).