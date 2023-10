🥵 Que calor! Confira a previsão do tempo neste domingo (8) em todo o ES

O Esp√≠rito Santo j√° come√ßa com o primeiro domingo (8) de outubro de tempo quente e aberto em todo o Estado. Segundo o Incaper, isso acontece por causa da atua√ß√£o do ar seco associado a um sistema de alta press√£o que dificulta a forma√ß√£o de nuvens. N√£o h√° previs√£o de chuva no Estado. O vento sopra com at√© moderada intensidade pelo trecho litor√Ęneo, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na¬†Regi√£o Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado √† forte no litoral. Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de¬†20¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†36¬†¬įC. Nas √°reas altas: m√≠nima de¬†18 ¬įC¬†e m√°xima de¬†32 ¬įC.

Na¬†Grande Vit√≥ria, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado √† forte no litoral. Temperatura m√≠nima de¬†21 ¬įC¬†e m√°xima de¬†33¬†¬įC. Vit√≥ria: m√≠nima de¬†22 ¬įC¬†e m√°xima de¬†33¬†¬įC.

Na¬†Regi√£o Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva.¬†Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de¬†21¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†38¬†¬įC. Nas √°reas altas: m√≠nima de¬†16 ¬įC¬†e m√°xima de¬†31 ¬įC.

Na¬†Regi√£o Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura m√≠nima de¬†21¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†33¬†¬įC.

Na¬†Regi√£o¬†Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de¬†22¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†33 ¬įC. Em Manten√≥polis e Alto Rio Novo: m√≠nima de¬†20¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†32 ¬įC.

Na¬†Regi√£o Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura m√≠nima de¬†20¬†¬įC¬†e m√°xima de¬†33¬†¬įC.