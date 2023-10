Centro de Convivência Vovó Matilde é reinaugurado em Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (16), a Prefeitura de Cachoeiro reinaugurou o Centro de Convivência Vovó Matilde.

A solenidade de entrega foi realizada no próprio espaço, localizado no bairro São Geraldo e contou a presença de autoridades e de usuários do equipamento público.

No local, foram feitos serviços de pintura geral, correções na parte elétricas, reposição de algumas janelas quebradas, manutenção no telhado, adaptações de acessibilidade, como ampliação de portas, adaptação de banheiros e rampas. O valor investido na obra foi de mais de R$ 330 mil.

Administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o Centro de Convivência está mais confortável e acolhedor para receber os idosos assistidos pelas equipes.

Para Ana Maria da Silva, uma das usuárias do Vovó Matilde, a reinauguração do Centro de Convivência é um motivo de grande alegria.

“Muito bom poder estar de novo com os amigos que fazemos aqui, neste espaço que é tão importante para nós”, ressalta.

“A melhor idade merece um local apropriado, seguro e confortável. Por isso, essa reforma foi tão importante e é tão comemorada. O Vovó Matilde é local de muita importância para os idosos e estamos felizes de proporcionar esse espaço melhorado para eles”, expressa a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

“Melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam, é um compromisso do nosso trabalho. O Vovó Matilde acolhe e oferece oportunidades de tornar essa fase da vida mais feliz e saudável”, completa o prefeito Victor Coelho.

Centro de Convivência Vovó Matilde

O Centro de Convivência Vovó Matilde oportuniza atividades gratuitas para idosos, como oficinas esportivas e recreativas, além de ginástica.

Para participar dessas ações, o idoso precisa estar inscrito no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal. Caso não possua o cadastro, ele poderá procurar um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Cachoeiro para se inscrever.

O Centro de Convivência Vovó Matilde fica na rua João Sasso, no bairro São Geraldo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone para contato é o (28) 3155-5375.

Foto: Patrícia Pim PMCI Foto: Patrícia Pim PMCI Foto: Patrícia Pim PMCI