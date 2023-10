Domingo de sol ou chuva? 🌦️ Descubra na previsão do tempo

Domingo (29) com sol e variação de nuvens em todo o Estado. Chuva rápida pela manhã, na região norte, noroeste, nordeste e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais áreas ao sul do Estado, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral do Estado. As temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões.

Na Grande Vitória, chuva rápida entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Vento com intensidade moderada a forte, em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento com intensidade moderada a forte, em alguns momentos no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva rápida somente na região das “três santas”, com abertua de nuvens no decorrer do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Vento com intensidade moderada a forte, em alguns momentos.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Fonte: Incaper