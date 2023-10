EDP investe mais de R$ 32 milhões em nova subestação em Vila Velha

A EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, anunciou nesta terça-feira (03) um investimento da ordem de R$ 32,3 milhões com a construção da Subestação de Distribuição Glória, em Vila Velha, região Metropolitana de Vitória. O empreendimento, que beneficiará de cerca de 33 mil habitantes dos municípios de Vila Velha e Vitória.

A assinatura de ordem de serviço aconteceu durante a aula inaugural da Escola de Eletricistas, uma capacitação gratuita oferecida pela EDP para a comunidade em parceira com o Senai, e contou com a presença do prefeito do município, Arnaldo Borgo Filho, e do diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

A subestação será erguida em uma área de 7.332,31 m² metros quadrados e está prevista para entrar em operação em 10 meses. O empreendimento proporcionará a geração de 60 postos de trabalho diretos e indiretos durante as obras.

A nova subestação contará primeiramente, com dois níveis de tensão (138/11,4 kV) e um transformador de 41,5 MVA distribuídos em quatro alimentadores de média tensão, o que elevará a capacidade do sistema energético e permitirá a ampliação do abastecimento de energia, assegurando o crescimento econômico local e qualidade para os clientes atendidos na região.

“Esse investimento reforça o compromisso da EDP com o Estado. É um aporte fundamental para dar suporte ao aumento da demanda do mercado, com confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia, dentro das mais elevadas condições técnicas e de segurança. Com esse novo empreendimento, a EDP chega a 112 subestações nos 70 municípios da sua área de concessão no Espírito Santo”, afirmou Fernando Saliba.

Totalmente digitalizadas, as unidades contam com moderno sistema de automação e supervisão. Toda a sua iluminação é composta por lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e reforçando a preocupação da empresa com a comunidade e com a preservação do meio ambiente. Além disso, todas as subestações da Concessionária são monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, na Serra/ES.

É a partir do COI, operando 24 horas todos os dias, que é feita a comunicação direta com as equipes de campo, conferindo eficácia no atendimento aos mais de 1,7 milhões de clientes no Estado. A partir da Central também é possível monitorar em tempo real a rede elétrica, incluindo a análise meteorológica das condições climáticas, em toda a área de concessão da distribuidora.

O diretor da EDP destacou ainda que, na Grande Vitória, em junho deste ano, a Companhia inaugurou duas subestações no município da Serra, sendo Nova Zelândia e Nova Almeida, e assinou a ordem de serviço para a construção da subestação Caçaroca, que está sendo construída na divisa dos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana. Juntas, as obras somam investimento de mais de R$ 150 milhões e beneficiarão mais de 780 mil habitantes da Grande Vitória.