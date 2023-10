Eleita nova diretoria e conselho da Ases

A nova diretoria e o conselho da Associação dos Empresários da Serra (Ases) foram escolhidos. Quem assume a presidência da instituição é Fábio Saadi Junger. Ele terá ao seu lado como vice-presidente Leonelle Lamas, que é a primeira mulher a ocupar esse cargo nos 45 anos de existência da Ases. O pleito elegeu a equipe que vai conduzir a Ases no biênio 2023/2025. A eleição ocorreu na nova sede da entidade, a Casa do Empresário Sergio Rogério de Castro.

O evento de posse será no dia 7 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos. Na mesma noite a instituição realizará o Prêmio Mérito Empresarial, que homenageia um empresário de destaque anualmente.

Para Fábio, assumir o comando de uma entidade como a Ases é uma satisfação. “Fico honrado em assumir esse papel . A instituição exerce um papel relevante para a Serra e para o Estado. Esse é um compromisso que me deixa entusiasmado e com a certeza de que vamos seguir trabalhando com o propósito de fazer da Serra um município ainda mais próspero”.

Já Leonelle destaca que a representatividade feminina é algo necessário em todas as instituições. “Este compromisso que assumo será sólido. Vamos impulsionar ainda mais a Ases em seu papel de manter a Serra como um ambiente de negócios que se destaca no cenário capixaba.

A Ases é uma entidade que representa empresas e empreendedores da Serra, cuja fundação foi em dezembro de 1977. Seu objetivo principal é promover o desenvolvimento econômico e social da região. Entre as principais atividades da instituição, estão o estímulo ao empreendedorismo, a promoção de eventos e iniciativas que fomentem o desenvolvimento empresarial, a defesa dos interesses dos associados e a busca por parcerias e convênios que possam contribuir para o crescimento econômico da localidade.

Recentemente, foi inaugurada a Casa do Empresário Sergio Rogério de Castro. O evento foi marcado por muita emoção devido às homenagens feitas ao fundador da Ases, Sergio Rogério de Castro. Mais de 350 pessoas estiveram presentes.

Saiba mais sobre o novo presidente

Fabio Saadi Junger tem 47 anos (02/01/76), é casado com Lucyana Junger e pai de Fábio Augusto (19 anos) e Luma (16 anos). Nascido e criado em Jacaraípe, se formou em Administração de Empresas com ênfase em Recursos Humanos e pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Começou sua carreira aos 16 anos com a abertura de uma loja de bicicleta em um ponto comercial emprestado por sua avó. Após quatro anos, a família já tinha três lojas. Aos 21 anos, começou a trabalhar na Emec, empresa da família, na parte administrativa junto à administração das lojas de bicicleta. Um ano depois, assumiu a gestão de um novo contrato da Emec, com locação de veículos em São Mateus, vindo a se tornar sócio da empresa em 2001.

Atualmente ele é CEO do Grupo Emec, que tem como negócios a Emec Serviços, responsável por contratos de limpeza e paisagismo urbano e industrial; a Emec Incorporações, desenvolvedora de loteamentos e condomínios horizontais; e a Emec Agro, gestora de uma fazenda de 140 hectares de cacau e banana em Linhares e de 12 mil hectares de grãos e café em Roraima.

Confira a lista dos eleitos

Diretoria

Presidente: Fábio Saadi Junger

Vice-presidente: Leonelle Lamas

Diretor Administrativo financeiro: Riberto Araújo

Diretor de Relações Institucionais: Jacqueline Bertranda Ferreira

Diretor de Relações com o Associado: Wander Miranda

Diretor de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento: Jardel Prata Ferreira

Conselho fiscal – Titulares

Rosa Picolli, Schirley Andressa Zamprogno Pereira Miranda e Bernardo Enne Corrêa da Silva

Conselho fiscal – Suplentes

Kleber Pereira Alves, Vitor Corteletti e Dennis Ferrari