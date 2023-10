Em alta velocidade, carro bate e destrói porta de loja em Cachoeiro

Um carro que trafegava em alta velocidade bateu e destruiu a porta de um estabelecimento comercial, neste sábado (14), na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens de uma câmera de segurança mostra o momento em que o motorista perde o controle da direção e joga o veículo sobre a calçada, onde haviam duas pessoas, que correram ao perceberem o automóvel desgovernado se aproximar.

Até o fechamento dessa matéria, não havia informações sobre o motorista.

