Governador do ES participa de instalação do Conselho da Federação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, tomou posse, nesta quarta-feira (25), como membro titular do Conselho da Federação, colegiado criado em abril deste ano pelo Governo Federal que reúne o presidente da República, ministros, governadores, prefeitos e representantes de entidades municipalistas. Casagrande foi indicado como representante da região pelo Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).



O evento de posse e a primeira reunião ordinária do Conselho da Federação aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. Um dos objetivos do colegiado é debater temas relevantes e reformas de interesse comum, que busquem o desenvolvimento econômico sustentável, com foco na redução das desigualdades sociais e regionais, além da promoção da cooperação federativa na gestão de políticas públicas.



“Tenho a satisfação de representar a região Sudeste no Conselho da Federação. Este é um colegiado importante, cujos debates nas câmaras técnicas vão contemplar os interesses da Federação. Para que a gente possa encaminhar soluções que sejam de interesse do Brasil e que possam melhorar de fato a vida das pessoas. Nossa região traz alguns temas importantes, como a segurança pública, que vive um momento desafiador especialmente no estado do Rio de Janeiro”, afirmou o governador capixaba.



Casagrande falou também sobre a necessidade de adaptação às mudanças climáticas. “Nós temos estados vulneráveis a eventos climáticos extremos. Por isso, são necessários investimentos em obras de adaptação, bem como de linhas de financiamento e fundos específicos são fundamentais. Outro ponto que trazemos a este Conselho é sobre a dívida dos estados. Mesmo que o Espírito Santo não tenha esse problema, os demais da região têm”, acrescentou.



Composição do Conselho da Federação:



➖️ Presidente – Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República

➖️ Vice-presidente – Geraldo Alckmin, vice-presidente da República

➖️ Membros:

– Alexandre Padilha, Ministro das Relações Institucionais

– Rui Costa, Ministro-chefe da Casa Civil

– Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento

– Fernando Haddad, Ministro da Fazenda

– Renato Casagrande, Governador do Espírito Santo (representando o Cosud)

– Eduardo Leite, Governador do Rio Grande do Sul (Cosud)

– Mauro Mendes, Governador do Mato Grosso (Brasil Central)

– Helder Barbalho, Governador do Pará (Amazônia Legal)

– João Azevedo, Governador da Paraíba (Nordeste)

– Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal (Fórum dos Governadores)

– Paulo Roberto Ziulkoski e Ivo Rezende Aragão (Confederação Nacional dos Municípios)

– Edvaldo Nogueira Filho e Eduardo Paes (Frente Nacional de Prefeitos)

– Ary José Vanazzi e José Ordinan Ortolan (Associação Brasileira de Municípios)