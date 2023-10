Marataízes avança na qualidade dos serviços de imunização

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, através da Superintendência de Atenção Primária, promoveu, nos dias 28 e 29 de setembro, o primeiro curso de capacitação em normas e procedimentos em imunização, destinado aos enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nos serviços de vacinação no município.

“O intuito desse curso é capacitar e qualificar cada vez mais os nossos enfermeiros e técnicos, resultando no constante avanço da qualidade da prestação dos serviços de imunização em nossas unidades de saúde”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

Marataízes conta com 10 salas de vacina, distribuídas pelas unidades de saúde do município, com 18 enfermeiros e 14 vacinadores a disposição dos serviços da imunização para toda população.