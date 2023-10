Mega-Sena: apostas acertam a quina e faturam mais de R$ 80 mil no ES

Que o Estado do Espírito Santo está com sorte na Mega-Sena isso não é novidade para ninguém! E dessa vez não foi diferente. Isso porque duas apostas feitas em duas cidades no Sul do Estado faturaram mais de R$ 84 mil reias. Os ganhadores são de Cachoeiro de Itapemirim e Iconha.

O concurso 2.647 foi realizado na noite do último sábado e os números sorteados foram: 09 – 33 – 39 – 43 – 50 – 54

Leia também: Mega-Sena acumulada deve pagar prêmio de R$ 45 milhões neste sábado (21)

As apostas foram feitas nas Casas Lotéricas da cidade e o prêmio máximo de cada ganhador foi de R$ 84.014,29. O jogo pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal e custa R$ 5,00.

E não para por aí! O Espírito Santo teve mais ganhadores em varias cidades do Estado. Confira a lista completa das cidades e dos ganhadores:

Alegre: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Anchieta: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Aracruz: 3 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

3 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Atílio Vivácqua: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Baixo Guandu: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Cachoeiro de Itapemirim: 4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Cariacica: 4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Colatina: 3 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

3 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Conceição do Castelo: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Domingos Martins: 2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Ecoporanga: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Guaçuí: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Guarapari: 2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Linhares: 2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Marataízes: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Montanha: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 São Mateus: 2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 São Roque do Canaã: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Serra: 4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

4 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Venda Nova do Imigrante: 1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02

1 ganhador (4 acertos) – R$ 1.459,02 Viana: 2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

2 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Vila Velha: 8 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02

8 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02 Vitória: 16 ganhadores (4 acertos) – R$ 1.459,02