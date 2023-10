Mulher é morta a tiros por não conseguir abaixar vidros de carro no ES

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado (28) na Serra, região Metropolitana da Grande Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, o carro de Carolyne Nascimento Barcelos foi alvo de vários disparos após bandidos teria feito uma abordagem e ela não conseguir abaixar o vidro elétrico do veículo, que estava com defeito.

Ela acabou perdendo o controle do carro, que bateu na traseira do carro que estava na frente da casa do pai dela. Ao ver o ocorrido, ele mesmo socorreu a filha e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento do município, porém Carolyne não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, até a publicação desta reportagem, nenhum havia sido detido.

A polícia disse ainda que o corpo de Carolayne foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.