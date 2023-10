Músico cachoeirense Diego Comum lança música em homenagem ao filho

O cantor cachoeirense Diego Gomes Ardisson, mais conhecido como Diego Comum, lança nesta sexta-feira (20) mais um single autoral. “Pra gente ser mais feliz”, será lançado às 18 horas, no canal do Youtube: Diego Comum oficial.

Composta desde 2012, a letra da nova canção jamais foi lançada e tem um significado muito especial para o artista. “A música fala do meu filho, de todo amor que sinto por ele e da benção que é ter uma criança em nossa vida, em nosso lar”, explica.

Gravada no estúdio ‘Temple Records’, que fica no bairro IBC em Cachoeiro, e pertence à Diego, a nova canção é um som bem leve, acústico, com melodia doce, que promete ser sucesso, assim como todas as músicas lançadas pelo cantor.

O clipe de “Pra gente ser mais feliz” foi produzido com imagens reais do filho do artista, que hoje tem 14 anos, gravadas desde os seus primeiros anos de vida. “Ficou bonito demais!”, frisa o pai emocionado. (confira o teaser do clipe no final da matéria)

Comum explica que uma das motivações para lançar essa música nesse momento, é a triste realidade de crianças morrendo na guerra. “Isso é algo que me tirou o sono e a paz. Nesta letra eu expresso como é bom ver uma criança correndo pela casa e de como o tempo passa rápido. Eles crescem e a gente nem vê! Eu quero que esse som chegue até a alma das pessoas, mostrando um pouco da pureza que carregamos ao poder cuidar de um ser tão divino, que é uma criança”.

“Pra gente ser mais feliz é um som que vai fazer muito bem pra quem ouvir, o intuito é levar paz e eternizar esse amor que tenho pelo meu filho e minha família”, conclui.

Serviço:

Spotify: Diego Comum oficial

YouTube: Diego Comum oficial