Projeto de escola municipal de Cachoeiro é vencedor no Prêmio Biguá 2023

Um projeto realizado na Escola Municipal “Jenny Guardia”, de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2023, na categoria “Educação”. A unidade de ensino cachoeirense concorreu com escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental de 28 municípios da área de cobertura da TV Gazeta Sul, responsável pela premiação.

O projeto “Ecovier” foi iniciado no ano de 2022, com turmas do 7º ano, e em 2023 foi dado sequência com a ampliação para participação dos estudantes de 6º ao 9º ano, a partir de conhecimentos relacionados ao empreendedorismo ético e sustentável.

A proposta pedagógica consistiu no tratamento dos resíduos orgânicos gerados pela alimentação escolar, oficinas de reciclagem de papel e produção de kokedamas (plantas ornamentais sem o uso de vasos).

Durante o processo, foram trabalhadas a conscientização dos estudantes sobre a exploração utilitarista dos recursos naturais; construção da composteira a partir de materiais recicláveis, transformando resíduos orgânicos em adubo e biofertilizante; manutenção e acompanhamento do processo de compostagem; oficina de reciclagem de papel e cultivo de plantas ornamentais em kokedamas, o que culminou na apresentação do projeto na durante a Exposul 2023.

Para a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro, a parceria entre os estudantes, professores e a comunidade onde a unidade de ensino está inserida resultou em um trabalho rico em contribuições, principalmente no que diz respeito a adoção de novos modelos de comportamentos, onde o meio ambiente é respeitado e compreendido como um espaço de valorização da vida.

“O projeto Ecovier é fruto de um trabalho idealizado por profissionais que entendem o real papel da educação na formação de sujeitos capazes de atuar de forma crítica e responsável nas mais diversas atividades que atravessam o campo da existência humana. Trata-se de um projeto estabelecido sob o viés da educação ambiental, que encontra no comportamento humano o principal instrumento de reflexão sobre como as relações de consumo têm impactado os nossos recursos naturais”, destaca o professor responsável pelo projeto, Diego Henrique Gomes Martins.

“Parabenizamos a escola Jenny Guardia e seus estudantes pela realização do projeto. As ações contempladas tornam o ambiente escolar um espaço de protagonismo e formação de sujeitos capazes de se posicionar de modo responsável e ativo, no que se refere às práticas de preservação ambiental”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

“É um importante reconhecimento aos alunos e educadores que se dedicaram a esse projeto. É uma grande responsabilidade do poder público estimular, nos jovens, por meio da educação, a importância dos cuidados com o meio ambiente”, frisa o prefeito Victor Coelho.