VÍDEO | PM apreende drogas em Guaçuí com a ajuda da cadela Alga

Por volta das 14h da quarta-feira (11), após informações do serviço de inteligência do 3º Batalhão, os policiais militares da Patrulha K9 conseguiram localizar várias drogas durante buscas em Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar (PM), após informações, a equipe prosseguiu ao Bairro João Ferraz de Araújo, para verificação de Tráfico de drogas que estaria acontecendo no local.

Com apoio da cadela Alga, foram feitas buscas em uma área aberta às margens de um Córrego e nas bananeiras, local onde a cadela Alga indicou dois pontos distintos onde o material estava enterrado.

Leia também:

Polícia apreende submetralhadora artesanal e drogas em Castelo

De novo! Câmeras flagram mais um acidente no trevo do bairro IBC

Ao todo, foram apreendidos um tablete de Maconha de 23 gramas, uma tira e outra 18 buchas de maconha, uma pedra grande de Crack, de aproximadamente 25 gramas e outras 30 pedras pequenas.

O material foi apreendido e entregue na delegacia no município. Nenhum suspeito foi preso no local.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.