💰 Sorte no ES! Quina faz um milionário no Espírito Santo

A sorte nas loterias realmente está do lado dos apostadores capixabas. Recentemente uma aposta feita na Quina levou uma bolada! Vários prêmios têm saído para o Espírito Santo. Na última quinta-feira (23), mais um morador do nosso Estado ficou milionário, dessa vez ao acertar as cinco dezenas sorteadas no concurso 6298 da Quina.

Uma aposta feita em Vila Velha, por meio do canal eletrônico da Caixa Econômica Federal, acertou sozinha os cinco números sorteados e faturou o prêmio de R$ 8,5 milhões. No mesmo concurso, outro jogo feito no município canela-verde acertou quatro dezenas e recebeu R$ 66,3 mil.

Os números sorteados foram: 12 – 14 – 55 – 59 e 68.

Além do ganhador da Quina, outras apostas também foram premiadas no mesmo concurso:

76 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.637,12 cada;

5.007 apostas acertaram três números e ganharam R$ 95,94 cada;

128.109 apostas acertaram dois números e ganharam R$ 3,74 cada.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 2,50 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 7,5 mil (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.