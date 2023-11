Alegre: prefeitura se destaca entre as melhores em índice de transparência

Com índice de transparência de 85,46%, Alegre figurou entre as seis prefeituras do Estado a receber o prestigiado selo ouro no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

O programa examinou o nível de transparência ativa nos sites institucionais do Poder Público de todo país, nas três esferas de governo (União, Estados e Municípios) com base nas regras de transparência estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei de Acesso à Informação (LAI).

“Esses feitos são fruto de um profundo processo de reformulação em nossa abordagem administrativa. Investimos em tecnologia da informação e na valorização do capital humano, mantendo, é claro, o compromisso irrestrito com a austeridade e a responsabilidade fiscal. Essas ações foram fundamentais para transformar uma estrutura arcaica em uma organização pública digital, inovadora e alinhada com os desafios contemporâneos”, explicou o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick.

Das 74 entidades avaliadas no âmbito do Poder Executivo Municipal no Espírito Santo, apenas seis prefeituras alcançaram o prestigiado selo ouro concedido pela Atricon. Em mais uma avaliação, destaca-se o significativo avanço da Prefeitura Municipal de Alegre no que diz respeito à transparência pública.

“Além desse reconhecimento em âmbito nacional, é gratificante mencionar que em setembro deste ano alcançamos uma posição de destaque no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, conduzido pela Transparência Capixaba. Alegre foi classificada como a 8ª cidade mais transparente do Estado, liderando a Região do Caparaó”, ressalta o chefe do Poder Executivo alegrense.

A transparência da administração pública é fundamental para que os cidadãos possam, além de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, participar da gestão, por meio do controle social.

“Essa transformação significativa acelerou nosso caminho em direção à eficiência, resultando em avanços notáveis na produtividade e tempestividade das ações governamentais. Em resumo, estamos entregando mais, de maneira mais ágil e com custos reduzidos”, afirma o prefeito de Alegre.

Para conferir os dados da avaliação, acesse: https://radar.tce.mt.gov.br/…/radar-da-transparencia…

#TransparênciaAlegre#SeloOuroPNTP#GestãoTransparente#AlegreTransparente#ControleSocial#TransparênciaPública