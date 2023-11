BRK: consumo de água 🚿 consciente durante temperaturas elevadas

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim orienta para a importância de manter o consumo consciente de água durante o período de altas temperaturas.

O consumo consciente, sem desperdício, é importante para que o abastecimento se mantenha regular para toda a população, sem risco de desabastecimento em especial para as partes mais altas da cidade.

Com a onda de calor registrada recentemente, contudo, houve uma elevação brusca do consumo, que aumentou em média 20%, exigindo uma maior produção de água.

Normalmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ilha da Luz trata por dia, em média, 400 litros de água por segundo.

Aliás, com o calor intenso, nos horários de pico, entre 15h e 19h, o tratamento cresceu para 500 litros por segundo.

Leia também:

“Em alguns momentos tivemos que tratar 500 litros por segundo o tempo todo. Todavia, o sistema de abastecimento de água da BRK tenha operado dentro da normalidade, a recomendação é e continua sendo que a população colabore, economizando água para evitar desequilíbrio no sistema.

A concessionária monitora o cenário de abastecimento e conta com equipes e carros-pipa para atender às localidades que venham necessitar de abastecimento”, afirma o gerente Operacional da BRK, Marcos Pontes.

Medidas simples fazem a diferença no consumo de água

– Tome banhos mais curtos.

– Ao escovar os dentes ou fazer a barba, deixe a torneira fechada.

РAntes de lavar a loṳa, retire o excesso de comida com a esponja e deixe a torneira fechada ao ensaboar.

– Não use água corrente para descongelar alimentos.

– Use um regador em vez de mangueira para molhar plantas.

– Deixe para lavar o carro em outra data e evite usar a mangueira (prefira um balde com água).

– Não lave a calçada ou o quintal. Em vez disso, use a vassoura ou opte por um balde com água e não a mangueira.

– Use a máquina de lavar apenas quando estiver na capacidade máxima.

– Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira.

– Cheque possíveis vazamentos no interior do seu imóvel.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.