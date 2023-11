Cachoeiro: garoto de 4 anos morre afogado em parque aquático

Um garoto, de 4 anos, morreu afogado, neste sábado (11), em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu no Club Acqua Center, no bairro Gilson Carone.

A Polícia Militar (PM-ES) foi acionada e uma equipe do 9º Batalhão acompanha a ocorrência.

O Club Acqua Center lamenta o ocorrido e esclarece que prestou o pronto atendimento a criança até a chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda ressalta que foi uma fatalidade e estende a sua solidariedade a parentes e amigos da vítima.

Segundo a PM, uma equipe do Samu prestou atendimento, sendo o óbito constado, no interior da ambulância, após 50 minutos de tentativa para ressuscitar a criança.

Pai e testemunhas foram encaminhados ao DPJ para esclarecimento.

